Mamma di 39 anni muore poche ore dopo il parto all'ospedale di Sassuolo

Nella notte tra il 10 e l'11 marzo, una donna di 39 anni residente a Casalgrande (RE) e incinta alla 41 settimana, è deceduta dopo il parto per cause ancora sconosciute. Il neonato è in buone condizioni ed è ricoverato nel reparto di Pediatria.

Ancora da capire le cause dell’improvviso decesso della paziente, che ha partorito con parto naturale andando incontro, dopo alcune ore, e senza alcun preavviso, a un repentino e irreversibile aggravamento del quadro emodinamico.

L’ospedale, che ha già avviato accertamenti interni, partecipa al dolore dei familiari, mettendosi a disposizione per dare tutto il supporto necessario in questo difficilissimo momento.

La Procura della Repubblica ha fatto sapere che verrà aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo, come di prassi avviene in questi casi, per consentire lo svolgimento degli esami medico-legali.