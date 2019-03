Mamma sorpresa a spacciare eroina, scarcerata per accudire il figlio di due mesi

L'altro ieri i Carabinieri del Radiomobile, durante un pattugliamento in zona Madonnina, hanno individuato la classica scena di uno scambio di droga. Protagoniste della vicenda, svoltasi in via Tabacchi, sono state due giovani: un modenese di 26 anni ha infatti acquistato una dose di eroina da una cittadina nigeriana di 24 anni, che aveva con sè un'ulteriore dose.

I militari, come previsto dalla legge, hanno arrestato la straniera per spaccio in flagranza e l'hanno accompagnata in cella. Gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria hanno però fatto emergere che la donna era anche mamma di un bambino di appena due mesi, motivo per il quale è stata scarcerata, dovendosi occupare del piccolo.