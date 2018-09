"Mai più lager", blitz contro il Cpr sul palco del FestivalFilosofia

Fuori programma oggi pomeriggio durante il FestivalFilosofia. In Piazza Grande, infatti, la conferenza di Massimo Cacciari è stata anticipata da un improvviso blitz sul palco messo in atto da una decina di esponenti del collettivo Guernica. I giovani hanno srotolato uno striscione e rivolto alla platea un appello al megafono per lanciare la campagna regionale "Mai più Lager", che preannuncia una mobilitazione degli ambienti antagonisti contro l'apertura del Cpr di Modena, il Centro per i Rimpatri che troverà posto nella struttura dell'ex Cie di via Lamarmora.

"Abbiamo scelto il Festival della Filosofia che ha come tema centrale dell'edizione di quest'anno la "verità", per portare al suo interno uno squarcio di verità rispetto alle politiche razziste e discriminatorie che sono state portate avanti dai governi che si sono susseguiti e che oggi sono al loro apice - ha spiegato il collettivo - Come diceva un filosofo noto come Karl Marx: è giunto il momento di trasformare il mondo, non solo di interpretarlo. La questione se al pensiero umano appartenga una verità oggettiva non è questione di teoria, bensì una questione pratica. Nell'attività pratica l'uomo deve dimostrare la verità, cioè la realtà e il potere, il carattere terreno del suo pensiero".

La manifestazione è durata una manciata di minuti, prima che la Polizia intervenisse per rimuovere lo striscione e allontanare i manifestanti dal palco, fra i cori "mai più lager" e anche qualche applauso dalle prime file della platea. Già nei giorni scorsi alcuni striscioni con questo messaggio erano stati affissi in diversi punti della città e nei prossimi giorni sarà convocata un'assemblea pubblica per preparare un "autunno di lotte" su questo delicato tema.