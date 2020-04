Marijuana via sms, scoperto e interrotto il traffico di un ragazzo di Carpi

Costretto a casa dall'emergenza covid, un ragazzo carpigiano non si è perso d’animo eha cercato nuovi sbocchi per la sua attività di spaccio. Grazie a diversi cellulari - con schede sim intestate in maniera fittizia ad altre persone - ha dunque messo in piedi una vera e propria attività di compravendita telefonica, attraverso offerte “vantaggiose” che propinava attraverso sms.

Uno di questi messaggi, inviati ad un numero frettolosamente ed erroneamente, è però giunto alla persona sbagliata. La donna che l’ha ricevuto, difatti, ha capito che si trovava di fronte ad un'attività illecita e ha avvertito i carabinieri di Carpi

Sono così partite le verifiche da parte dell'Arma, che si sono tradotte in controlli diretti. Il ragazzo è stato perquisito e fermato: in casa custodiva quasi due etti di marijuana. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.