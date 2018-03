Marinano la scuola e rubano cibo e birre alla Coop, fermati dai Carabinieri

Guai giudiziari in vista per tre studenti carpigiani, che ieri mattina si sono resi protagonisti di un furto in città. I tre - due di origine tunisina e un pakistan - hanno deciso di saltare le lezioni scolastiche e di trascorrere la giornata insieme ad altri studenti che avevano fatto la stessa scelta, con l'intenzione di raggiungere Modena. Prima del viaggio verso il capoluogo, tuttavia, si sono concessi un "rifornimento" del tutto illegale.

I tre hanno infatti rubato alcuni prodotti alimentari, per lo più snack, patatine e bottiglie di birra, presso il supermercato Coop di via Sigonio, per un valore di circa 100 euro. La vigilanza interna si è accorta delle loro intenzioni, ma le guardie giurate sono riuscite a fermare soltanto uno dei tre, mentre i due amici sono corsi via con gli zaini gonfi di refurtiva.

La fuga è però stata intercettata dai Carabinieri di Carpi, avvisati dalla dirigenza del supermercato. Una pattuglia del Radiomobile ha individuato i due minori all'altezza di via Lama di Quartirolo e li ha bloccati, ricongiungendoli poi al loro compagno per procedere alle formalità giudiziarie.