Trattamenti terapeutici abusivi, tre denunce in un centro massaggi cinese

Proseguono i controlli negli esercizi gestiti da cittadini cinesi nel territorio di Formigine, che nei mesi scorsi hanno visto numerose sanzioni da parte di Municipale e Carabinieri per le irregolarità più varie. Nei giorni scorsi sono stati i militari del Nas ad effettuare una perquisizione in un centro massaggi Tuina, uno dei numerosi esercizi di questo genere aperti con sempre maggiore frequenza negli ultimi anni. La verifica igienico sanitaria ha fatto emergere uno sola, ma significativa irregolarità.

I Carabinieri hanno infatti denunciato tre persone, tutti cittadini cinesi, per il reato di esercizio abusivo della professione medica in concorso tra loro. Si tratta del legale rappresentante dell'azienda, un 37enne, e due lavoratrici che si trovavano in quel momento all'interno del negozio, rispettivamente di 51 e 52 anni.

Le due donne stavano infatti praticando un massaggio terapeutico ad un cliente, che a suo dire si era recato lì proprio per quello specifico trattamento. La legge italiana impone però che determinati massaggi, quelli terapeutici appunto, possano essere eseguito soltanto da persone con una qualifica medico-sanitaria, di cui le due cittadine orientali erano sprovviste.