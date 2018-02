Massaggiatore modenese trovato con quadri della cliente in casa

È stato arrestato il 37enne M. B., massaggiatore parente di Raina kabaivanska che ogni qualvolta si recava in casa, in viale Nicola Fabrizi, per delle prestazioni usciva rubando delle opere d'arte per un totale di 33 i quadri di autori contemporanei asportati per diverse centinaia di migliaia di euro.

Le segnalazioni sono partite dalla stessa kabaivanska che si era accorta dei quadri mancanti. Da ciò l'azione della polizia che ha organizzato degli appostamenti e l'installazione di telecamere in punti strategici. Nella giornata di ieri hanno colto l'uomo nuovamente sul fatto mentre asportava un quadro.

La polizia ha poi controllato la casa dell'uomo, via Guareschi, trovando 89 e quadri probabilmente esportati da altre case in cui effettuava delle prestazioni. L'uomo è stato arrestato.