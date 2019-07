Droghe sintetiche ad alto prezzo tra Bologna e Modena: maxi sequestro dei Carabinieri

Erano sulle tracce di assuntori di droghe sintetiche i Carabinieri di Bologna che il mercoledì hanno fatto irruzione in un appartamento di Modena trovando e sequestrando 170 grammi di mefedrone in cristalli, 6,5 litri di Ghb e 3 grammi di Mdma e metanfetamina, oltre a 5.400 euro.

Il caso però non si è chiuso così, infatti venerdì avviene una seconda irruzione dei militari a Bologna in zona di San Ruffillo, dove vengono trovati 130 grammi di mefedrone in cristalli, di cui 17 in dosi e le restanti quantità nascosta in confezione di creme per il corpo, oltre a 12.700 euro, oltre a bilancina e materiale di confezionamento.

Il target a cui vendevano era lo stesso, ovvero persone facoltose, dato l'elevato prezzo del materiale, con effetti 10 volte superiori a quelli della stessa cocaina, come ha affermato anche il Maresciallo Andrea Palumbo, che guida la stazione dei Carabinieri di San Ruffillo.