San Geminiano e il "viaggio interiore", la riflessione del Vescovo davanti alle autorità

"La Solennità di San Geminiano è l’occasione più alta nell’anno per rafforzare la collaborazione tra tutte le autorità che operano per il bene comune, in un’alleanza, che rafforza nei cittadini la fiducia verso le istituzioni". Lo ha detto il vescovo Erio Castellucci aprendo stamane la celebrazione solenne per la festa di Sann Geminiano, eccezionalmente ospitata nella chiesa di San Francesco a fronte delle implacature che ingombrano il Duomo.

Castellucci ha rivolto un saluto e un ringraziamento particolare alle autorità presenti, che in via del tutto eccezionale hanno rappresentano rispettivamente il Governo, lo Stato, la Pubblica amministrazione e il Parlamento: in primo luogo Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, gli onorevoli Matteo Richetti e Edoardo Patriarca, i senatori Carlo Giovanardi e Stefano Vaccari, il Signor Prefetto dott.ssa Maria Patrizia Paba. Un ruolo istituzionale, certo, ma anche un chiaro messaggio politico lanciato dalla prima fila della chiesa, sulla quale erano schierati i quattro candidati del centrosinistra e del Pd alle prossime elezioni. Accanto a loro hanno trovato posto il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli e i colleghidei comuni di Pontremoli e di San Gimignano, uniti a Modena dal medesimo Santo patrono.

All'altare con monsignor Erio Castellucci per la liturgia pontificale mons. Lino Pizzi, vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Ovidio Vezzoli, vescovo di Fidenza, mons. Germano Bernardini, vescovo emerito di Smirne, mons. Ignazio Bedini, vescovo emerito di Ispahan dei Latini, mons. Giuseppe Verucchi, vescovo emerito di Ravenna-Cervia.