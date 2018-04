Benessere psicofisico a Soliera, grazie alla Metropolitana pedonale Urbana

Si chiama MuoviSOLIERA, è il progetto innovativo con cui Soliera estende la sua proposta per il benessere psicofisico delle persone, creando un nuovo percorso vita nel centro del paese. Si tratta di una metropolitana urbana pedonale e circolare, di 5,9 chilometri e 7 stazioni, supportata dall’applicazione MetroSOLIERA per giocare sul percorso. Il progetto verrà presentato alla cittadinanza sabato 7 aprile, alle ore 10, nella sala consiliare del Castello Campori. Finita la presentazione, ci si avvierà tutti insieme per la prima camminata collettiva, della durata di circa un’ora e mezza. Saranno presenti il sindaco Roberto Solomita e l’assessore allo Sport Wainer Pacchioni.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute è "uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità". In tal senso, MuoviSoliera è un progetto che avvia le persone a camminare per la salute e per conoscersi, in tutte le ore di tutti i giorni dell'anno, a km 0 (sotto casa), a costo 0 (in auto gestione) e a impatto 0 (incentiva lo stile di vita atto a ridurre le emissioni di gas inquinanti e ad effetto serra). È anche un programma di supporto all’autogestione dell’esercizio fisico, per contrastare l’insorgere o il progredire delle malattie croniche, che avvia le persone alla camminata veloce o anche alla corsa lenta, una “metropolitana” urbana pedonale con le stazioni per salire e scendere dal binario.

Il capolinea si trova in piazza Lusvardi, per una stazione chiamata Castello; poi le fermate si trovano all’altezza delle vecchie scuole Garibaldi, al centro sportivo polivalente, in via Volta, in via caduti di Nassiriya, al parco della Resistenza e infine in via Foscolo. Poi c’è la App gratuita MetroSoliera, l’applicazione per “giocare” sul percorso vita. Per “giocare” si sceglie un ‘treno’ e si individua il giorno e l’ora in cui passa dalla propria ‘stazione’. All’ora stabilita si sale sul treno e, se non passa, ognuno può inventarsi ‘capo treno’. Il capo treno mantiene una velocità costante, passa in orario dalle stazioni e carica chi vuole salire. Ognuno scende quando vuole, ma rispettando le soste in ‘stazione’.

Il capo treno non controlla il gruppo e non è responsabile della sicurezza dei passeggeri. Ogni passeggero è responsabile di se stesso, del proprio stato di salute e deve rispettare il codice della strada. Tramite la App si può selezionare la velocità di passo (da 4,5 a 10 km/ora), la stazione da cui si parte e pigiare lo start a fianco dell’orologio per poi chiudere l’applicazione e rimettere in tasca il cellulare.

Allo scoccare dell’ora esatta di passaggio da una qualunque stazione successiva, una notifica audio avvisa con una campanella seguita dal numero e il nome della stazione. Se si è in anticipo, ci si ferma e si riparte quando suona la campanella; se si è accumulato un ritardo, la sfida è accelerare leggermente per recuperare.

Attenzione! Prima di intraprendere qualsiasi programma di allenamento attraverso l’App MetroSoliera è necessario che si accerti di poter svolgere attività fisica, seppur in forma limitata. L’App MetroSoliera non ha l’intenzione di integrare e/o sostituire il medico curante e non si può pertanto ritenere responsabile dei comportamenti del singolo utente.

