Migliorano le condizioni della donna accoltellata dal marito, l'uomo interrogato in carcere

Buone notizie dal reparto di Terapia Intensiva del Policlinico di Modena, dove dall'alba di ieri si trova ricoverata la 65enne di Medolla Nadia Sgarbi, ferita in modo gravissimo dal marito durante un'aggressione avvenuta nella loro abitazione. La donna ha riportato una profonda ferita al collo ed è stata sottoposta immediatamente a un delicato intervento da parte dell’equipe degli Otorinolaringoiatri diretta dal prof. Livio Presutti. L’intervento è riuscito, ma la paziente rimane in prognosi riservata.

Tuttavia, questa mattina la donna si è svegliata, è cosciente e dimostra segni di miglioramento. Se questo trend sarà confermato, già domani potrà essere trasferita al reparto di Chirurgia per la degenza. Un'ottima notizia per lei, per i famigliari e per la comunità di Medolla, sconvolta da quanto accaduto ieri mattina.

Nel frattempo il marito, Pierluigi Garutti, è stato scortato in carcere dai Carabinieri della Compagnia di Carpi e sottoposto ad interrogatorio da parte del sostituto procuratore Luca Guerzoni. Gli indizi a suo carico non lasciano particolari dubbi, ma restano da chiarire i motivi scatenanti di questo raptus omicida. Agli inquirenti il 65enne avrebbe dichiarato di non ricordare cosa lo ha spinto a commettere un tale gesto. L'uomo rimane in stato di fermo, ma nelle prossime ore dovrebbe scattare l'arresto con l'accusa di tentato omicidio.