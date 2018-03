Mimose e impegno anti violenta per le donne della Polizia di Stato

La Giornata Internazionale della Donna non può che costituire una fondamentale occasione per ricordare all’opinione pubblica che la difesa dei diritti delle donne è condizione imprescindibile nella nostra società. Così anche oggi nell’ambito della Campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore”, all’interno del Centro Commerciale “I Portali” un team di operatori formato da personale di Polizia specializzato per lo più femminile, da medici, psicologi dell’AUSL e da rappresentanti dei centri antiviolenza, è sceso in campo per sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza alle donne, per agevolare l’emersione del fenomeno ed offrire supporto alle vittime.

L’équipe si è resa disponibile per informare, ascoltare, consigliare ed eventualmente aiutare tutti coloro che per curiosità, per una maggior conoscenza o per necessità si sono avvicinati al stand della Polizia di Stato. L’obiettivo è anche e soprattutto quello di creare un contatto diretto tra le donne e un gruppo di operatori specializzati pronti a raccogliere testimonianze dirette di chi, spesso, ha paura a denunciare o a rivolgersi alle Forze di polizia.

In occasione dell'8 marzo, inoltre, il Questore Santarelli ha salutato e donato un ramoscello di mimosa al personale femminile della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno. Un momento organizzato soprattutto per ringraziare le donne della Questura di Modena per l’importante contributo, la grande professionalità, l’impegno e i sacrifici che ogni giorno profondono nell’adempimento dei propri compiti istituzionali.