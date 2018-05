Piazza Mazzini, litiga con un perfetto sconosciuto e lo minaccia con un coltello

Brutta avventura per una giovane coppia che lo scorso sabato sera ha deciso di trascorrere la serata in centro storico. I due sono arrivati a bordo di uno scooter fino in piazza Mazzini, dove hanno parcheggiato. mentre sistemavano il mezzo un uomo che sostava nei pressi ha iniziato a fissare intensamente il ragazzo, un 18enne, con il quale è nato il più classico dei battibecchi del tipo "Cosa hai da guardare?". I due fidanzati si sono poi allontanati, ma la cosa non è finita lì, almeno per quanto riguarda l'uomo.

Quando la coppia è tornata per riprendere il motorino e ripartire si è trovata la strada sbarrata dalla stessa persona di prima. L'uomo, intenzionato a non fare passare lo scooter, si è posizionato al centro della strada e ha estratto dalla tasca un coltello, puntandolo contro il giovane. La coppia ha fatto dietrofront per non rischiare il peggio e nel frattempo ha avvertito le forze dell'ordine.

Una pattuglia della Volante è riuscita a rintracciare qualche tempo dopo il protagonista in via Muzzioli. Questi, alla vista della Polizia ha cercando di defilarsi, finendo però per essere bloccato dagli agenti. Accompagnato in questura è stato identificato in un 33enne residente a Carpi e già noto per alcuni precedenti di Polizia. Per lui è scattata una denuncia per minacce aggravate e porto di armi.