Resa dei conti tra "rivali" con minacce e pistola, tre giovani denunciati

Due giovani "rivali" in amore e i rispettivi amici sono stati protagonisti di un episodio che ha tenuto impegnati i Carabiieri di Sassuolo e di Castellarano. La vicenda ha infatti interessato le due sponde del Secchia: da un lato un 27enne di Sassuolo e due amici, dall'altro un 25enne di Baiso (RE) e un altro giovane. Secondo quanto ricostruito dai militari di Castellarano trai due non correva buona sangue in quanto quest’ultimo pare continuasse a sentire l’ex ragazza, ora fidanzata dell’altro.

Il fatto in sè, l'incontro fra i due, è avvenuto nei pressi del cimitero di Roteglia, dove era stato fissato un appuntamento per "parlamentare" e rivendicare le proprie posizioni. Purtroppo la lite è stata inevitabile. Durante la lite – stando a quanto riferito dal 25enne – il sassolese sarebbe riuscito a raggiungere la sua macchina prendere una pistola e minacciarlo di morte con la vittima ed il suo amico che riuscivano a balzare in macchina e darsi alla fuga.

Quindi l’allarme al 112 con i carabinieri di Castellarano che interveniva allertando i colleghi d’oltre secchia che intercettavano l’auto dei tre senza tuttavia trovare la pistola che comunque avevano come confermato anche dall’amico della vittima.Sebbene il 27enne sia titolare di porto di pistola per uso sportivo, che ora si vedrà revocare, non risulta detenere armi circostanza questa che non fa escludere che la pistola utilizzata possa essere stata del tipo scacciacani, del tutto identica a quelle vere, gettata via immediatamente dopo i fatti e comunque prima che il terzetto venisse, come accaduto, fermato dai carabinieri.

L’epilogo della vicenda ha visto i carabinieri della stazione di Castellarano denunciare con l’accusa di concorso in minaccia aggravata e porto abusivo di armi alla Procura reggiana un 27enne e i suoi due amici di 28 e 23 anni, tutti residenti a Sassuolo.