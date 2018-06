Minaccia di gettarsi con auto e moglie nel canale Fossa Monda, arrestato

Nelle campagne di Saliceto Panaro, più precisamente in strada Montanara, ieri pomeriggio è andata in scena l'ennesima sfuriata di gelosia di un uomo, un cittadino marocchino, nei confronti della moglie, una donna rumena di poco più giovane di lui. I due sposati da soli due anni, hanno conosciuto una rapida e irrimediabile crisi del loro rapporto, ma l'uomo non ha voluto accettare la separazione e in più circostanze ha messo in atto comportamenti persecutori.

Ieri alle ore 13 il 33enne nordafricano si è presentato sul luogo di lavoro della consorte - la causa legale è in corso - e l'ha convinta a seguirlo fuori a pranzo. Dopo il pasto però la tensione fra i due è sfociata in una lite, a bordo dell'auto che percorreva le vie del forese. Le suppliche dell'uomo si sono trasformate in minacce e la donna è riuscita ad avvertire telefonicamente le forze dell'ordine: qualche istante dopo, per ripicca, il marito si è impossessato del suo telefono e lo ha gettato nel canale a bordo strada.

Quello stesso canale Fossa Monda nel quale il 33enne ha poi minacciato di gettarsi con l'auto e l amoglie a bordo, se lei non avesse acconsentito a tornare a vivere con lui. Fortunatamente l'arrivo di una pattuglia della Volante ha messo fine ai peggiori intenti dello straniero, che è stato bloccato dagli agenti.

Dopo aver ricostruito quanto accaduto, recuperato il telefono dal canale e raccolto la querela della donna, i poliziotti hanno optato per arrestare il marocchino, che è stato trattenuto in cella con l'accusa di violenza privata. Parallelamente si aprirà per lui l'indagine e gli eventuali provvedimenti previsti dalla normativa sullo stalking, dal momento che a suo carico stanno emergendo comportamenti minacciosi ripetuti nel tempo.