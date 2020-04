Infermiera multata per divieto di sosta chiama il 112 e minaccia i carabinieri, denunciata

"Mi hanno fatto una multa e allora sapete cosa faccio? Non andrò a fare la notte in ospedale. Spero che i loro genitori non capitino mai sotto le mie grinfie”. Una reazione decisamente sopra le righe quella di un'infermiera che ieri è incappata in una banale multa per divieto di sosta. La sua auto è stata trovata parcheggiata in divieto dalla Polizia Locale di un comune delle Terre del Sorbara, che ha proceduto a sanzionarla.

Chiaramente infastidita e forse sperando di poter trovare solidarietà da parte di altre forze dell'ordine, la donna ha chiamato il 112 e si è sfogata. Pur comprendendo la difficoltà del momento, legata alla sua particolare professione, i militari non sono potuti restare indifferenti davanti al tono e alle parole dell'infermiera.

Presto identificata, la donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di minaccia aggravata.