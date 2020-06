Minaccia di morte un automobilista dopo un sorpasso azzardato, denunciato

Ieri pomeriggio la Volante è intervenuta su richiesta di un automobilista che poco prima era stato minacciato in modo molto esplicito da un altro conducente. I fatti sono accaduti lungo la Nuova Estense, mentre l'uomo stava facendo ritorno verso la città e dove si sarebbe reso protagonista di un sorpasso giudicato azzardato dall'altro che si è visto tagliare la strada.

Il giovane sorpassato ha reagito subito, affiancando l'altro e mimando il taglio della gola. Una minaccia ribadita poco dopo, quando le due auto si sono fermate: "Scendi dalla macchina che ti taglio la gola" avrebbe detto il conducente, mostrando poi un coltello. Un invito che non è stato colto - fortunatamente - e che anzi ha visto come risposta la denuncia telefonica alla Polizia.

Il guidatore minacciato ha poi seguito a distanza l'altro, fino ad arrivare sotto casa sua, dove il giovane - in compagnia di una ragazza - ha parcheggiato per poi salire a casa. Poco dopo gli agenti sono arrivati sul posto e hanno citofonato al ragazzo, il quale si è dimostrato collaborativo e ha confermato quanto accaduto assumendosene la responsabilità

In auto è stato trovato e sequestrato il coltello a serramanico. I poliziotti hanno quindi denunciato il 26enne - già noto anche per questioni di droga - per i reati di minacce gravi e porto di oggetti atti ad offendere.