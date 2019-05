Minaccia un venditore porta a porta con una pistola, denunciato

Ieri la Polizia è stata chiamata ad un intervento in via del Sarto - zona San Faustino - dopo che un venditore porta a porta aveva chiesto l'intervento degli agenti in seguito ad una minaccia a mano armata. Secondo quanto riferito, infatti, il promoter della società multiutility Iren aveva ricevuto minacce molto esplicite da un residente, che aveva estratto una pistola e dopo averla caricata di fronte a lui gli aveva intimato di andarsene.

I poliziotti hanno raggiunto il posto e identificato il 33enne modenese responsabile del gesto - dettato a suo dire dall'esasperazione la frequente presenza di venditori porta a porta - verificando che in effetti l'uomo deteneva una pistola scacciacani e una seconda ad aria compressa. A suo carico è stata comminata una denuncia per minaccia aggravate.