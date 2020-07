Minaccia madre e figlio per un debito di droga, 27enne in manette

Dopo oltre un mese di indagini, è stato arrestato il 27enne di origini ghanesi che da tempo minacciava pesantemente madre e figlio di 15 anni, anche di morte.

Pare che l'uomo, in circostanze non note, avesse ceduto cinque grammi di cocaina al ragazzino, che avrebbero dovuto essere consegnati ad una terza persona. Da qui sarebbe iniziato un susseguirsi di continue minacce ad opera dell'uomo, volte ad ottenere 500 euro come compenso per lo spaccio di droga.

Il 27enne, già noto alle Forze dell'Ordine, è stato arrestato dai Carabinieri di Nonantola in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP Romito su richiesta del PM De Santis. Si trova ora al Carcere di Modena, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.