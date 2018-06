Anziano minaccia di sparare al vicino che criticava i "suoi" piccioni. Denunciato

Due cittadini, vicini di casa, residenti a Carpi, il primo di anni 59 e l’altro di anni 83, hanno dato atto qualche giorno fa all’ennesima lite per motivi legati alla presenza di numerosi piccioni che quotidianamente fanno visita alla persona anziana rea, a dire del 59enne, di dargli da mangiare.

L’anziano più volte ripreso e inviato a non procurare cibo ai piccioni per evitare l'arrivo di interi stormi che sporcano e creano fastidio, per tutta risposta ha minacciato il vicino di sparargli alle gambe se avesse continuato a parlar male dei volatili. L’uomo preoccupato per la sua incolumità si è quindi recato presso il Commissariato di Polizia di Carpi, dove ha raccontato tutto agli agenti, che da accertamenti specifici hanno appurato che l’anziano era in possesso di regolare porto d’armi e che in effetti deteneva due fucili e diverse munizioni.

Si è proceduto quindi alla denuncia dell’83enne per minaccia aggravata e al sequestro preventivo delle armi e delle munizioni in attesa del provvedimento di revoca dell’autorizzazione da parte del Prefetto.