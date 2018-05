Minaccia si suicidarsi con una pistola per convicere una ragazza a stare con lui, denunciato

Distrutto da una relazione sentimentale non corrisposta, ha scelto di giocarsi l'ultima carta disponibile. Pur di convincere la ragazza a fidanzarsi con lui, un uomo residente a Carpi ha minacciato di suicidarsi se lei non avesse accettato. A sostegno di questa sua intenzione ha inviato su Whatsapp una foto con una pistola, arma con la quale ha annunciato di volersi sparare.

Di fronte a questi messaggi deliranti, la donna ha giustamente deciso di avvertire le forze dell'ordine, sia per la propria incolumità che per quella dell'uomo stesso. L'allarme è stato recepito dai carabinieri di Carpi, che si sono attivati per rintracciare il (presunto) aspirante suicida. Gli uomini del Radiomobile lo hanno raggiunto a casa e hanno trovato la pistola, che si è però rivelata una scacciacani, ovvero una replica non funzionante di una comune semiautomatica Beretta.

L'uomo, che ha compreso di essersi spinto decisamente oltre il consentito, è stato denunciato a piede libero: dovrà rispondere davanti alla giustizia dei reati di tentata violenza privata (nei confronti della ragazza) e di procurato allarme.