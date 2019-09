Sequestra la figlia e minaccia un gesto estremo, lunghe ore di negoziati con i carabinieri

Una lunga trattativa ha tenuto impegnati oggi pomeriggio i Carabinieri, con il supporto di Vigili del Fuoco e 118, a seguito del gesto inconsulto di una donna straniera. La giovane si è infatti barricata in casa insieme alla figlia piccola e ha minacciato di un gesto omicida-suicida: si è trattato di una reazione improvvisa all'arrivo degli assistenti sociali che avrebbero dovuto ortare via la bimba di 3 anni, eseguendo un decreto di allontanamento.

E' accaduto presso un'abitazione situata lungo la Strada Provinciale 20, tra Montebaranzone e Varana, dove per un certo periodo la circolazione è stata interrotta.

Le forze dell'ordine hanno intavolato una lunga trattativa con la donna, che sono durate circa quattro ore. Vi sono stati momenti molto concitati, ma poco dopo le 18 la giovane è stata portata a più miti consigli grazie alla negoziazione intrapresa dai Carabinieri e al rientro a casa del marito. Tutto si è risolto per il meglio e senza conseguenze fisiche per la piccola e neppure per la madre. Seguiranno aggiornamenti