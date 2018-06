Un altro minore afghano soccorso dopo un viaggio dalla Grecia nascosto su un camion

Come altri connazionali prima di lui, è stato protagonista di un viaggio della disperazione, terminato sul territorio modenese. E' la vicenda di un ragazzo afghano di appena 16 anni, che ieri è stato soccorso dai Carabinieri di Campogalliano e poi affidato ai servizi sociali. Lo straniero è infatti stato trovato a bordo di un camion, nascosto nel cassone, una volta che il mezzo è arrivato presso la sede di un'azienda logistica in via Ponte Alto.

La rotta seguita dall'adolescente è quella tristemente nota per i ragazzi che fuggono dal paese mediorientale e che approdano in Europa. Il camion era infatti partito dalla Grecia e attraverso i Balcani era giunto a Campogalliano. Già in passato altri ragazzini sono stati soccorsi anche in condizioni fisiche precarie per gli stenti patiti, oppure spaesati lungo le autostrade dopo essere stati lasciati a piedi dai "taxisiti" incontrati nel percorso.