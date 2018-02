Nascosto sul camion per mille chilometri, minorenne afghano trovato assiderato

Era partito molte ore prima dalla Serbia e dopo aver coperto quasi mille chilometri è giunto a destinazione presso una ditta di logistica con sede a Finale Emilia. Il camionista si è accorto solo in quel momento, ieri verso mezzogiorno, che nascosto nel rimorchio si trovava qualcuno, finora passato inosservato. L'autista ha controllato con attenzione e ha scoperto un ragazzino n condizioni fisiche a dir poco precarie, con un principio di assideramento dovuto alle basse temperature incontrate nel viaggio.

Il ragazzo è stato fatto scendere dal rimorchio e affidato alle cure dei Carabinieri di Finale, che dopo averlo sfamato e riscaldato lo hanno identificato in un 17enne di origini afghane. Ora si trova ospitato presso i servizi sociali, in attesa di essere affidato con ogni probabilità ad una comunità per minori soli, dove potrebbe ricongiungersi ad altri suoi connazionali.

Si tratta infatti non di un episodio isolato, ma di una vera e propria "autostrada" migratoria che coinvolge i giovani afghani, in fuga da una terra dilaniata da conflitti. Il loro viaggio procede via terra attraverso la rotta dei Balcani, talvolta insieme a veri e propri trafficanti, altre volte in solitaria, tentando la fortuna. Qualche settimana fa un altro minorenne era stato soccorso lungo la A22 nei pressi di Campogalliano, dopo che era stato scaricato da un camion lungo l'autostrada.