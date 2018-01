Tratta dei minori, abbandonato lungo la A22 e rintracciato dalla Polstrada

Nella giornata di ieri diversi automobilisti in trasito nel tratto modenese dell'Autostrada del Brennero hanno notato un ragazzo che procedeva a piedi costeggiando il nastro d'asfalto e hanno saggiamente avvertito le forze dell'ordine. Una pattuglia della Polizia Stradale è riuscita a intercettare il giovane, straniero, smarrito e privo di documenti. Il ragazzo è quindi stato accompagnato in Questura dove è stato identificato in un cittadino afgano di appena 17 anni.

La ricostruzione della Polizia porta a credere che il giovanissimo sia uno dei tanti minori fatti entrare illegalmente in Italia da chi organizza la tratta dei migranti via terra. Probabilmente è stato scaricato in una piazzola di sosta prima che il mezzo che lo trasportava potesse incappare in qualche controllo nello snodo autostradale di Modena, sempre presidiato dalla Polstrada.

Il ragazzo, come tutti quelli che prima di lui sono stati rintracciati in questa difficile condizione, non ha voluto raccontare nulla su coloro che lo hanno accompagnato. Per lui ora si apre la strada dell'affidamento ad una comunità per minori soli.