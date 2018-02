Mirandola intitola una scuola d'infanzia a Silvia Golinelli

La scuola dell’infanzia di viale Gramsci di Mirandola è stata intitolata a Silvia Golinelli. Si è concluso nei giorni scorsi l’iter che ha portato l’asilo cittadino a prendere il nome della conosciutissima insegnante e pedagogista mirandolese, scomparsa a 56 anni il 18 maggio 2015. È stato il collegio dei docenti, il 14 giugno 2016, a chiedere l’attivazione del procedimento di intitolazione che ha ricevuto il via libera della Giunta comunale e il parere favorevole della Prefettura di Modena.

Silvia Golinelli è stata prima maestra e poi preziosa collaboratrice di diversi dirigenti scolastici, svolgendo l’incarico di coordinatrice delle scuole d’infanzia cittadine. È stata a lungo un punto di riferimento per tante maestre che a lei si rivolgevano per cercare supporto e consigli per il rapporto con alunni, genitori e anche colleghe. Ha scritto guide didattiche con editori nazionali come Raffaello di Ancona e proposto progetti innovativi come quello sulla narrazione animata della storia ed evoluzione dei numeri.

Nel 2011 è stata uno dei “motori” delle celebrazioni del centenario dell’edificio scolastico di via Circonvallazione curando con grandissima passione la mostra e i testi della pubblicazione. Era anche una volontaria del progetto “Nati per Leggere” e una preziosa collaboratrice dell’Indicatore Mirandolese. In questo modo le sue colleghe e la sua città rendono un doveroso omaggio a una persona che ha lasciato un ricordo positivo in tutti coloro che ha incontrato.