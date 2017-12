Varchi presidiati e zone transennate per il Capodanno di Carpi, un’ordinanza vieta vetro e lattine

Tutto è pronto per il grande spettacolo che Carpi offrirà nella notte di San Silvestro, con proposte per tutti i gusti e tutte le età: al Teatro Comunale domani dalle ore 21 si esibirà Pino Insegno con il suo spettacolo Signori e signori Buona sera! mentre dalle ore 23 in Piazza dei Martiri andrà in scena, in prima nazionale, Pedaleando hacia el cielo, uno spettacolo di teatro aereo con la Compagnia belga Theater Tol. A seguire (fino alle due di notte) il dj set di Ema Stokholma e il live set del rapper Emis Killa, nomi del panorama musicale internazionale e capaci di richiamare da ogni dove giovani desiderosi di far festa al nuovo anno.

Anche dal punto della sicurezza niente è stato lasciato al caso, dopo le disposizioni definite in sede di Tavolo Tecnico ancora ieri presso la Questura di Modena. L’accesso alla piazza potrà avvenire da due soli varchi presidiati dalla Polizia municipale e chiusi con i new jersey, davanti al Duomo e all’angolo con via Berengario. Solo 3500 persone saranno poi ammesse in un’area interna delimitata dalle transenne, dopo essere passate all’esame del metal detector: si tratta dello spazio antistante la Torre dell’Orologio dove dopo mezzanotte si esibiranno Ema Stokholma ed Emis Killa. A chi entra in questa area verrà rilasciata una contromarca da restituire agli steward in caso di uscita.

Con un’apposita ordinanza contingibile e urgente firmata oggi dal Sindaco Alberto Bellelli è stato vietato poi dalle ore 18 di questa sera e fino alle ore 6 del primo giorno dell’anno l’ingresso di bottiglie di vetro e lattine in Piazza dei Martiri: ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali, ai commercianti su aree pubbliche, alle attività artigianali del settore alimentare, ai circoli ed altri punti di ristoro presenti all'interno dell’area della Piazza sarà vietata la vendita per asporto di bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e in lattine. Vietata da questa ordinanza anche la somministrazione delle bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e in lattine, con l'esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto. Vietato in Piazza sempre per motivi di sicurezza domani sera anche l’accesso di bagagli ingombranti.

Altre informazioni utili per chi si recherà domani in Piazza: a lato della Torre si troverà l’area dedicata ai diversamente abili e lo spazio da dove l’emittente tv TRC manderà dalle ore 21.30 in diretta il Capodanno in Piazza con Andrea Barbi. Non mancheranno numerosi bagni chimici. I new jersey chiuderanno anche corso Pio all’angolo con via Mazzini e via Guaitoli all’altezza del portico, portico che resterà percorribile. Ai mezzi di soccorso sarà riservato un tratto del ‘listone’. Ricordiamo infine che è in vigore nel territorio comunale fino all’Epifania l’ordinanza che vieta fuochi artificiali e ‘botti’ in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico.