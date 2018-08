Tragedia sulla spiaggia di Cervia: modenese perde la vita durante il bagno

Lo hanno visto galleggiare a pancia in giù a una quindicina di metri dalla riva, ma per lui non c'è stato più nulla da fare. Lunedì mattina a Cervia, all'altezza del bagno Flores, un turista modenese di 88 anni in vacanza nella località balneare con la famiglia ha perso la vita in mare. L'uomo si è accasciato in acqua, probabilmente a causa di un malore, ed è stato notato da un bagnante che ha subito dato l'allarme. Immediato è stato il soccorso dei bagnini, che lo hanno portato a riva iniziando le manovre di rianimazione.

Poco dopo sul posto sono giunti anche i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, ma nonostante i lunghi tentativi di rianimazione i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano. Sul posto anche la Capitaneria di Porto.