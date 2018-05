Mercato in centro storico, percorsi modificati per le linee Seta 7 e 11

Dalle ore 18.00 di giovedì 31 maggio e fino alle ore 24.00 di domenica 3 giugno il centro di Modena sarà chiuso al transito - dall'intersezione di Corso Duomo a largo Garibaldi - per consentire lo svolgimento della manifestazione "Mercato Europeo". Pertanto le linee 7-7A-11-11A effettueranno le modifiche di percorso indicate di seguito.

Linea 7: dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di giovedì 31 maggio e per l'intera giornata di venerdì 1 giugno in direzione Gramsci i bus percorrono largo Garibaldi, viale Martiri, viale Rimembranze, piazzale Risorgimento, Autostazione, percorso regolare. Percorso inverso in direzione Gottardi.

Linea 7A: sabato 2 e domenica 3 giugno in direzione Gramsci i bus percorrono largo Garibaldi, viale Caduti in Guerra, piazzale N. Bruni, percorso regolare. Percorso inverso in direzione Gottardi.

Linea 11: dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di giovedì 31 maggio e per l'intera giornata di domenica 3 giugno la linea diventa la linea 11 A.

Navetta Novi Park: dalle ore 18.00 di giovedì 31 maggio percorre via Emilia centro, corso Duomo, corso Canalchiaro, viali Rimembranze/Martiri, largo Garibaldi.