Sospette molestie su un allievo minorenne, indagato un maestro di ballo

Nelle ultime settimane la Procura di Modena e i Carabinieri stanno cercando di fare chiarezza su un caso che ha coinvolto nel luglio scorso un maestro di ballo modenese e un suo allievo, ancora minorenne. La denuncia è stata presentata all'Arma da parte dei genitori del ragazzino, il quale dopo molta reticenza si è pian piano confidato con gli amici e poi con mamma e papà, raccontando di essere stato molestato dal proprio insegnante.

La ricostruzione in mano ai Carabinieri parla di un incontro avvenuto una sera, fuori dalla struttura in cui l'uomo lavora. Un appuntamento nato per discutere di danza, ma trasformatosi in un momento conviviale, con brindisi e diversi drink. Il ragazzino avrebbe subito molestie proprio mentre era sotto l'effetto di alcol, ma sarebbe poi riuscito ad allontanarsi sotto shock. Successivamente il minore è stato trovato in un parco della città in stato confusionale e trasportato in ospedale per accertamenti.

Dopo la denuncia è partita la perquisizione a carico dell'uomo, con i militari che hanno sequestrato i suoi dispositivi elettronici per cercare conferme sull'accaduto o tracce di altri episodi analoghi. La Procura ha anche emesso una misura di interdizione che ha bloccato l'attività di insegnamento del maestro con allievi minorenni.