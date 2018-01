Menopausa indotta dal tumore al seno, nasce il progetto “MonnaLisa Care”

Riportare un po’ di serenità nella vita delle donne che stanno lottando contro il tumore al seno. È con questo scopo che viene lanciato il progetto “MonnaLisa Care”, sostenuto dalla Onlus Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro, dall’equipe del prof. Giovanni Tazzioli del Percorso Senologico del Policlinico di Modena e dal dottor Ezio Bergamini (Segretario Regionale AOGOI Emilia Romagna) per offrire gratuitamente alle donne in menopausa indotta, in seguito a terapia oncologica, il trattamento laser MonnaLisa Touch, la soluzione non chirurgica e non farmacologica più efficace per prevenire e trattare l’atrofia vaginale e le sue conseguenze.

Nella prima fase del progetto, la Onlus Associazione Angela Serra ha organizzato il reclutamento delle pazienti in cura dall’equipe del prof. Giovanni Tazzioli del Policlinico di Modena. Nella seconda fase, la dott.ssa specialista in Ostetricia e Ginecologia Carla Bertani, supportata dalla dott.ssa Giulia Pedrielli, si è occupata di colloquio, pre-trattamento e controllo delle analisi delle pazienti selezionate a cui effettuerà gratuitamente le tre sedute del trattamento MonnaLisa Touch. Le visite si svolgeranno nello studio del dott. Bergamini che offrirà l’impiego di locali, personale e attrezzature.

Ha commentato il dott. Ezio Bergamini: “Come Segretario Regionale dell’AOGOI e con l’approvazione della Dirigenza, sono orgoglioso di poter realizzare questo progetto. Da sempre l’Associazione si impegna per il benessere femminile con iniziative e pratiche di prevenzione. Questo è sicuramente un buon esempio di attività a favore delle donne, in particolare colpite da una patologia importante che oltre a creare problemi di salute, colpisce anche la sfera sessuale e di relazione.”

L’Associazione Angela Serra si occupa da sempre di promuovere la prevenzione e di sostenere studi e ricerche in ambito oncologico. Da alcuni anni l’Associazione promuove il progetto “Dalla Cura al Prendersi cura”, con servizi assistenziali diretti ai pazienti oncologici per contribuire ad alleviare segni e sintomi che si verificano durante la malattia e la terapia, offrendo percorsi in piscina in acqua salata riscaldata, sedute di riflessologia plantare, yoga e ginnastica dolce ed incontri con esperti estetisti e parrucchieri. Ha dichiarato il Consiglio Direttivo della Onlus Associazione Angela Serra: “Questa collaborazione, con il Centro Oncologico Modenese e con l’equipe del Dott. Bergamini a favore delle donne affette da tumore al seno, rappresenta per noi una nuova possibilità per promuovere e sostenere l’importanza del benessere psico-fisico per le pazienti che lottano contro il tumore.”

In Italia la procedura laser MonnaLisa Touch™, che deve essere sempre eseguita da personale medico specializzato o dal ginecologo, è stata approvata dall’Aogoi (Associazione dei Ginecologi Italiani) così come dalla comunità scientifica internazionale: a livello mondiale sono 30 le pubblicazioni tra le più autorevoli che hanno convalidato il trattamento. In particolare, uno studio condotto dal reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Careggi di Firenze e pubblicato su “Archives of Obstetrics and Gynecology”¹, ha evidenziato che il 76% delle pazienti che hanno superato un cancro al seno è soddisfatto o molto soddisfatto dei risultati ottenuti dall’utilizzo del laser a CO₂ nel trattare la dispareunia. Anche l’Università di Napoli Federico II attesta, con uno studio pubblicato sulla rivista “Menopause”², l’efficacia del laser microablativo a CO₂ nel migliorare i sintomi dell’atrofia vulvovaginale nelle donne affette da cancro al seno. La procedura infatti ha il vantaggio di alleviare i sintomi senza ricorrere a preparazioni estrogene controindicate.