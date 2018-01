Probabile intossicazione da monossido, arrivano i Vigili del Fuoco

Ieri sera intorno alle ore 21.15 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in una abitazione in Via Gambigliani Zoccoli a Modena. Una coppia di residenti avava infatti accusato un malore e ciesto il soccorso del 118: sono stati poi i sanitarti ad avvisare i pompieri, individuando tra le possibili cause del malessere la presenza di monossido di carbonio negli ambienti di casa. I pompieri hanno veirificato la struttura mentre i due residenti sono stati assistiti: le loro condizioni non sono fortunatamente risultate gravi.