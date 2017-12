Moria di pesci nel canale a Fossoli, sotto accusa i liquami agricoli

Nel pomeriggio di ieri è stata notata una insolita moria di pesci nel canale Cavo Valtrina, il corso d'acqua che taglia le campagne di Fossoli. L'episodio si è verificato all'altezza dell'intersezione con via Valle e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Carpi con il reparto Forestale, ma anche i tecnici di Arpae, nel tentativo di chiarire le cause di quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione pare che la fauna ittica sia stata vittima di sversamenti di sostanze nocive nelle acque del cavo. Arpae ipotizza che si tratti del liquame per uso agricolo sparso in un campo, che le piogge degli ultimi giorni hanno drenato fino al canale. Saranno però necessarie analisi chimiche più rigorose per fornire spiegazioni chiare ed eventualmente individuare responsabilità.