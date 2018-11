Moria di pesci, indagini in corso per il disastro faunistico del Cavo Lama

Nelle scorse ore il canale Cabo Lama è stato teatro di una vera e propria strage della fauna ittica, per ragioni che ancora non sono state chiarite da una fonte ufficiale. I Comuni di Carpi e di Novi sottolineiamo che la prima segnalazione agli enti locali è arrivata ieri e che da subito sono state attivate Arpae, Ausl e Aimag per le verifiche del caso.

"Sono stati prelevati campioni di acqua e pesci morti, per verificare le cause di questa moria – spiegano gli assessori all’Ambiente dei Comuni di Carpi e Novi, Simone Tosi e Susanna Bacchelli –. Proseguiranno le verifiche del caso anche se la stagione calda può avere contribuito a tutto ciò. Abbiamo sollecitato il Consorzio di Bonifica dell’Emilia centrale per garantire l’afflusso di una maggiore portata di acqua nel Cavo Lama, soprattutto nel tratto novese dove si è verificata questa moria di pesci. Ringraziamo per le segnalazioni giunte dalla cittadinanza”.

Le due amministrazioni comunali, superata l’emergenza, chiederanno la costituzione di un tavolo con Arpae, AUSL, Aimag e Bonifica dell’Emilia centrale per concordare insieme procedure per la gestione di questo tipo di emergenze.