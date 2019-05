Scomparsa Anna Maria Melini, da oltre 50 anni missionaria in Brasile

Si è spenta il 2 maggio in Brasile, dove ha vissuto per oltre 50 anni, Anna Maria Melini. Nata a Modena nel 1930 parte per il Brasile nel 1961 per lavorare a Belo Horizonte e San Paolo: dal 1965 al 1970 rientra in Italia per aiutare nella preparazione dei missionari in partenza per l’America Latina. Nel 1970 ritorna in Brasile e si unisce all’équipe modenese nella diocesi di Goias. Nel 1974 si trasferisce definitivamente a Goiania - diocesi gemellata con quella di Modena-Nonantola - dove è rimasta fino ad oggi e dove ha sempre accolto con gioia i modenesi che andavano a trovarla.

Negli ultimi anni, quando la salute ha cominciato a vacillare, ha deciso di rimanere accanto alle persone con cui aveva scelto di camminare e che l’hanno amata e accudita fino alla fine. Missionaria laica, insegnate di pedagogia all’università di Goiania, ha fondato alcune scuole e centri di assistenza sociale - in collaborazione con l'associazione Modena Terzo Mondo - ma è stata soprattutto una instancabile animatrice di gruppi biblici. Qualcuno l’ha definita una "forza della natura", soprattutto per il suo coraggio e la sua determinazione che le veniva dalla lettura della Parola sempre incarnata, vissuta.