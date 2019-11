Giallo sulla morte di una 28enne alla Sacca, si indaga su due persone fermate all'alba

Una vicenda dai contorni ancora molto nebulosi sta tenendo impegnati in queste ore sia gli investigatori della Polizia che quelli dell'Arma dei Carabinieri. Due fatti, apparentemente distanti fra loro, che tuttavia presentano una connessione, ancora tutta da chiarire. Si parte purtroppo da un evento drammatico: questa notte una giovane italiana di 28 anni ha perso la vita nel proprio appartamento, in via Gerosa.

In attesa di accertare con le competenze della medicina legale le esatte cause della morte, sta prendendo corpo l'ipotesi di un'overdose o comunque di un decesso collegato all'uso di droga. I Carabinieri, coordinati dal Pm Katia Marino, stanno indagando per morte come conseguenza di altro delitto: un'ipotesi che lascia aperta ogni strada e ogni scenario.

Nelle stesso momento gli uomini della Squadra Mobile della Questura stanno venendo a capo di un altro fatto, legato a due malviventi che a partire da lunedì scorso avevano fatto parlare di sè in città per una serie di furti e scippi in sequenza. I due, un uomo e una donna, sono individuati stamane a bordo della Hyunday i20 rubata lunedì scorso e sottoposti a fermo per il reato di ricettazione.

Tuttavia, a bordo dell'auto sono stati trovati alcuni oggetti di proprietà della 28enne deceduta. Un collegamento molto sottile, dunque, ma di tutta evidenza. La stessa Procura della Repubblica ha confermato il nesso tra i due eventi, ma senza fornire dettagli per non intralciare il lavoro degli investigatori.