Muore in ospedale dopo un malore in piscina, aperta un'indagine

Ieri pomeriggio intorno alle ore 16 una donna di 52anni che stava nuotando presso le piscine Pergolesi di via Divisione Acqui ha accusato un malore, Sul posto sono intervenuti i sanitari e il medico del 118, che hanno prestato le prime cure alla nuotatrice, che è poi stata trasferita all'Ospedale di Baggiovara in codice rosso.

Purtroppo la signora - R. B. residente a Nonantola - è deceduta nel reparto di Rianimazione nella giornata di oggi, per cause ancora da definire. Proprio per fare luce sull'accaduto, la Procura della Repubblica ha acquisito la documentazione sanitaria e ha disposto l'autopsia.