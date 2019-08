Non ce l'ha fatta la ciclista investita in via Pavia, deceduta in ospedale

Era arrivata al Pronto Soccorso di Baggiovara ed era stata affidata agli specialisti del Trauma Team con un codice di media gravità, ma le sue condizioni sono pian piano peggiorate fino a che non si è spenta nel letto d'ospedale. Marina Corradini, 15 anni, ha perso la vita ieri sera a seguito dell'incidente in cui era stata coinvolta intorno alle ore 17 di giovedì 1 agosto: la donna era stata colpita da un'auto mentre attraversava in bicicletta via Pavia, sulle strisce in corrispondenza di stradello Medici Caula.

L'impatto con l'auto - un Dacia Duster condotta da un uomo - era stato significativo e l'anziana era stata sbalzata sull'asfalto. Rimasta cosciente durante i soccorsi portati dal 118, non pareva in pericolo di vita, ma le cose sono volte al peggio a distanza di qualche ora dal ricovero, anche a seguito dei problemi di cuore di cui soffriva.