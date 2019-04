Morto il cronista Alberto Iori, collega de Il Resto del Carlino

Una brutta notizia ha scosso il mondo del giornalismo locale: è venuto a mancare a soli 55 anni Alberto Iori, deceduto la scorsa notte per cause naturali. Cronista di nera originario di Sassuolo, per anni ha lavorato presso Il Resto del Carlino, prima nella redazione di Modena poi in quella di Bologna. Lascia la moglie e due figli.

La camera ardente è stata allestita presso l'Ospedale di Sassuolo, dove oggi alle 19 si celebrerà un Rosario. Le esequie si terranno domani alle 15 nella chiesa di San Giorgio, sempre a Sassuolo.