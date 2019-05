Carpi, trovato il corpo senza vita dell'anziano scomparso due giorni fa

Si è conclusa nel peggiore dei modi la ricerca dell'anziano scomparso due giorni fa a Carpi. Nel primo pomeriggio di oggi infatti è stato rinvenuto il corpo senza vita di Anselmo Piccardi, l'87 enne carpigiano che si era allontanato propria abitazione aggiungere il circolo culturale di Cibeno, senza Tuttavia mai giungere a destinazione.

Sono state le unità cinofile messe in campo dai Vigili del Fuoco ad individuare il cadavere lungo via San Giacomo, alla periferia ovest di Carpi.

In corso accertamenti da parte delle autorità per comprendere le cause della morte e per ricostruire la dinamica dei fatti.