Operaio di un'azienda agricola deceduto in cantina, accertamenti in corso

Poco prima delle ore 13 di oggi a Savignano sul Panaro si è verificato un decesso all’interno di una cantina vinicola in via Claudia. Un 45enne italiano residente nel bolognese, operaio dipendente dell’azienda, ha perso conoscenza mentre era impegnato in un'operazione di travaso del vino in una cisterna.

Inutile che il tentativo di rianimazione del personale del 118, che infine ne ha constatato il decesso. Sul posto sono intervenuti la Medicina del Lavoro ed i militari della stazione Carabinieri di Savignano sul Panaro.

Ancora non si conosce l'esatta causa del decesso, che potrebbe essere riconducibile ad un problema cardiocircolatorio. La salma è stata inviata alla Medicina Legale per l'autopsia.