Tragedia a Ostellato, camionista modenese cade dal suo mezzo e perde la vita

Non c'è stato nulla da fare per Daniele Angelo Citticiani, un camionista residente a Soliera, socio coperativa di trasporto Movitrans di Campogalliano. L'uomo è deceduto questa mattina intorno alle 7.30 mentre si trovava per lavoro a Ostellato (FE). Il suo mezzo era all'interno dell'impianto della ditta CBO 3, un impianto per la produzione di biogas e il l'uomo stava svolgendo operazioni di scarico del materiale consegnato.

Il 58enne si trovava sopra il camion e pare che si ascivolato in seguito alla perdita di appoggio da una cinghia che si è improvvisamente slacciata. Una caduta di circa tre metri con un conseguente trauma cranico che si è rivelato fatale per il "padroncino". Inutili i tentativi di rianimazione operati dal 118.

I rilievi sono stati svolti dai Carabinieri di Ostellato insieme alla locale Medicina del Lavoro.