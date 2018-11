Muore dopo un ko il campione Christian Daghio, alfiere azzurro di thaiboxe

Si è spenta su un terribile ko al 12esimo round la vita di Christian Daghio, camione di thaiboxe di fama mondiale. Daghio era nato 49 anni fa nel modenese, ma da ragazzo aveva fatto le valige per la Thailandia. Dopo aver passato 10 anni vivendo come un pugile, aveva deciso di creare un camp tutto suo per creare un posto dove gli stranieri si potessero allenare, fondando un resort alla periferia di pattaya.

Lo scorso 26 ottobre, mentre combatteva su un ring di Bangkok per la difesa del titolo, Daghio ha subito un pesante ko, finendo in coma. Nelle scorse ore i medici dell'ospedale in cui era ricoverato non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'atleta lascia moglie e una figlia.

Daghio ha collezionato più di 200 incontri durante la sua carriera e nonostante l'età continuava a combattere e ad allenarsi tutti i giorni in palestra. Nella sua carriera ha raggiunto traguardi eccezionali, conquistando 17 diversi titoli.