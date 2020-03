Colpito da coronavirus in crociera, muore a 69 anni Aldo Imbroisi

Si è spento il 14 marzo in un ospedale dell'isola caraibica di Cayman Aldo Imbroisi, 69 anni, ex comandante della polizia stradale di Mirandola. Un decesso seguito ad un problema di natura cardiaca, ma aggravato dalla positività al covid-19. Imbroisi era ricoverato da due settimane, da quando era stato fatto sbarcare dalla Costa Luminosa, nave a bordo della quale stava svolgendo una crociera.

Era stato alla guida della Polstrada nel distaccamento della Bassa dal 1998 al 2009, per poi lasciare il servizio nel 2011. Lascia la moglie Rosetta e i figli Vincenzo e Suellen

.L’amministrazione comunale di Mirandola si stringe alla famiglia Imbroisi, manifestando il proprio cordoglio per la scomparsa di Aldo: “Resta vivo in tanti, il ricordo di una persona briosa e gioiosa, dedita al volontariato e molto presente sul territorio. Una figura importante se non un punto di riferimento, per gli agenti della Polizia Stradale come per i cittadini. Un uomo sempre pronto ad aiutare il prossimo.”