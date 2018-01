Morto don Franco Nicolini, per 40 anni parroco di Campogalliano

Lunedì 1 gennaio è venuto a mancare don Franco Nicolini, Cappellano di Sua Santità e canonico della concattedrale di Nonantola. La liturgia funebre si svolgerà il 3 gennaio alle 9 a Campogalliano, presieduta dall'arcivescovo don Erio Castellucci. Questa sera alle ore 19 in chiesa parrocchiale a Campogalliano, dove è accolta la salma, si svolgerà una celebrazione eucaristica.

Don Franco era nato nel 1931 ed era stato ordinato sacerdote nel giugno 1954. Nel corso del suo ministero, fu vicario parrocchiale a San Felice e a Castelnuovo Rangone, poi parroco a Sant'Agostino, in città, dal 1959 al 1963; poi di nuovo a San Felice come coadiutore fino al 1968, anno in cui divenne parroco di Campogalliano e Saliceto Buzzalino, dove rimase fino al 2006, prima solo poi parroco in solido con don Andrea Garuti.