Cade durante un'escursione in Appennino, morto un 71enne

Tragica caduta per un 71enne di Firenze, che si trovava in villeggiatura sul nostro Appennino. L'uomo è scivolato cadendo in un dirupo e perdendo la vita. E' successo poco dopo le ore 15 nel territorio di Frassinoro, in località Pontaccio, nei pressi della Strada Provinciale del Passo Radici.

L'ambulanza, avvertita da alcune persone di passaggio, ha raggiunto il posto e ha attivato l'elisoccorso di Pavullo, ma ormai per l'anziano era troppo tardi. Sul posto anche i Carabinieri per verificare l'esatta dinamica, che non si esclude possa essere dovuta anche ad un malore dell'escursionista.