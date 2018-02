Castelfranco, scomparso l'ex sindaco Sergio Graziosi

Si è spento questa mattina dopo una lunga malattia all’età di 79 anni Sergio Graziosi, ex Sindaco di Castelfranco Emilia dal 2004 al 2009, dopo essere stato Consigliere Comunale e Vicesindaco. Era iscritto nelle liste del Partito Democratico. Lascia la moglie e due figli.

Il Sindaco Stefano Reggianini anche a nome dell’Amministrazione Comunale, si stringe alla famiglia in questo momento di profondo dolore e ricorda Graziosi per la sua generosa opera a favore di Castelfranco Emilia e dei suoi abitanti, portata avanti con passione, grande disponibilità, competenza e capacità di dialogo.

“Un esempio per tutti noi. Il suo impegno nella politica è stato frutto di rigore, di serietà e di grande senso del dovere e dell’etica personale e collettiva; rigore che si traduceva in tempo passato a studiare, verificare nei dettagli tutti gli elementi per giungere alla costruzione di un giudizio profondamente meditato sui fatti e sulle cose. Quando una persona ci lascia, quando non è più con noi e non possiamo più vederla, o sentire la sua voce... sembra scomparsa per sempre. Ma l'affetto sincero e la stima che si prova non morirà mai. Il ricordo delle persone che hanno fatto del bene alla nostra comunità vivrà per sempre nella nostra memoria: più forte di qualsiasi abbraccio, più importante di qualsiasi parola. Sergio riposa in pace”.

Il Sindaco Reggianini ha disposto che la bandiera cittadina del Municipio sia listata a lutto. I funerali di Sergio Graziosi si svolgeranno lunedì prossimo 19 febbraio alle ore 10 nella chiesa di Panzano.