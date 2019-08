Trovato senza vita nel fiume Po il 74enne scomparso a Carpi

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina lungo le sponde del Po, nella zona di Casalmaggiore, nel cremonese. Si tratta di Lauro Beltrami, 74enne carpigiano che era scomparso da casa lo scorso venerdì 9 agosto. L'uomo sarebbe morto per annegamento, ma non si conosce l'esatta dinamica di quanto accaduto. Non si esclude un gesto suicida.