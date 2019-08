Malore nel bosco, cercatore di funghi muore a Versurone di Fiumalbo

I tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna - Stazione Monte Cimone insieme ai colleghi del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, di stanza all'Abetone, sono intervenuti questa mattina alle 7 a Versurone di Fiumalbo per un malore che ha colto un cercatore di funghi 64enne. Da poco partito da Pievepelago assieme ad amici, mentre percorreva il sentiero del vecchio skilift in un tratto in salita si è sentito male all'improvviso cadendo all'indietro e perdendo i sensi.

Gli amici hanno dato subito l'allarme: i tecnici Saer con un fuoristrada hanno condotto sul posto l'Avap di Fiumalbo, l'automedica di Riolunato con la dottoressa mentre l'elicottero 118 di Bologna atterrava in una radura, ma tutti i tentativi di rianimare l'uomo – F.M. le iniziali, residente in provincia di Pisa – sono stati vani e il medico ha dovuto constatare il decesso. Fatale probabilmente un infarto. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri forestali.

Non appena arrivata l'autorizzazione della Procura, la salma è stata quindi rimossa e condotta dai tecnici del Soccorso Alpino fino alla prima strada carrozzabile, via Versurone, e consegnata alle Onoranze funebri.