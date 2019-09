Morto a soli 37 anni Giuseppe Loschi, medico del Modena Fc

È deceduto poco dopo le 23.00 di ieri Giuseppe Loschi, medico di 37abni molto noto in città anche per le sue collaborazioni con il Modena Fc - di cui era l'attuale medico sociale - e Modena Volley. Loschi, accompagnato dalla moglie e dal figlio, si è accasciato all’interno della propria vettura nel parcheggio della Festa de L'Unità, dove aveva trascorso la serata.

I presenti hanno immediatamente avvertito i soccorsi: l’ambulanza della Croce Blu che staziona alla Festa permanentemente si è subito recata al parcheggio, seguita dal coordinatore e dall’infermiere presenti alla Festa accompagnati dai vigili del fuoco, il cui presidio è anch’esso presente permanentemente nell’area della Festa. Immediatamente avvertito anche il 118 che è arrivato con una propria ambulanza. Per oltre un’ora i soccorritori hanno lavorato per cercare di rianimare l’uomo che, sembra sia stato colpito da un arresto cardiaco, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche il magistrato di turno.

Lo stesso Partito Democratico ha espresso cordoglio per la scomparsa del 37enne, figlio del segretario del circolo PD di Soliera.

Anche Modena Volley esprime profondo cordoglio per una "persona di grande spessore umano e professionale che troppo presto ci ha lasciati" . Il Presidente Catia Pedrini e tutti i componenti della società di cui Giuseppe ha fatto orgogliosamente parte, si stringono con affetto al dolore dei familiari a cui, in questo momento così triste e difficile, vanno le più sentite condoglianze.